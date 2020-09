Një edukatore, një mësuese dhe një sanitare e një kopshtit në qytetin e Delvinës kanë rezultuar pozitive me koronavirus. Menjëherë pasi ato janë konfirmuar pozitive ka nisur hetimi epidemiologjik dhe janë izoluar të gjithë ata që kanë kontaktuar të infektuarit. Zyra Arsimore e Delvinës ka njoftuar se ka nisur dezinfektimi i mjediseve shkollore.Po ashtu është njoftuar mësuesja, edukatorja dhe sanitaren janë zevendësuar dhe kushdo që ka patur kontakt me to do të bëjë tamponin.

