Prej ditësh vendi është mbërthyer nga një mot me temperatura të larta. Por kjo situatë parashikohet të vazhdojë edhe për disa ditë të tjera radhazi në vendin e tonë.

Temperaturat thuajse do të jenë të njëjta, të paktën deri në datë 20 gusht, me minimalen 22 gradë, ndërsa temperaturat maksimale do të jenë 33-34 gradë celsius në kryeqytet.

Të paktën edhe për disa ditë, shiun duhet ta harroni