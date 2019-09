“Parlamenti holandez nuk do të ndryshojë qëndrim për bllokimin e negociatave për anëtarësimin e Shqipërisë në BE”. Kështu shkruajnë mediet holandeze, pas vendimit të Bundestagut gjerman për t’i hapur dritën jeshile anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, vendim që pritet të vuloset më 17/18 tetor nga Këshilli Evropian.

Lajmin se Holanda do t’i thotë “JO” integrimit të Shqipërisë e ka konfirmuar edhe ministri i Jashtëm holandez, Stef Blok. Ky i fundit ka deklaruar gjatë një takimi të Komisionit Parlamentar për Punë të Përgjithshme se “nuk ka asnjë indikacion se diçka ka ndryshuar”, duke shtuar se “negociatat me Shqipërinë do të hapen, pasi të jenë përmbushur pesë kushtet e vendosura nga Këshilli Evropian në vitin 2018”.

Më tej, media holandeze shkruan se “Muajin tjetër, Këshilli Evropian pritet të vendosë për hapjen e negociatave të pranimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Ky vendim duhet të jetë unanimisht. Me veton holandeze ende të vendosur, nuk ka gjasa që të hapen negociatat me Shqipërinë, ndërsa perspektivat për Maqedoninë e Veriut duken më shpresëdhënëse”.

Ndër të tjera, në shkrim thuhet se “Javën tjetër, kryetari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Gent Ibrahimi, do të udhëtojë drejt Holandës, për të marrë pjesë në një diskutim publik lidhur me sundimin e ligjit në Shqipëri dhe Maqedoninë e Veriut”.