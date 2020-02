Kamza do të “furnizohet” me gjelbërim. Bashkia e Kamzës ka shpallur tenderin në Agjencinë e Prokurimit Publik, me një fond limit të vënë në dispozicion prej 16.6 milionë lekësh.

Bëhet fjalë për 2 mijë 207 fidanëve për pemë dekorative në trotuar, fidanë shkurre dekorative, apo për mbjellje bari. Tenderi do të qëndrojë I hapur deri në 10 mars, ora 11:00.

Afati kohor brenda së cilit do të ekzekutohet ky projekt është 10 muaj, që nga nënshkrimi i kontratës me subjektin fitues.