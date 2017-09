Pas më shumë se 12 orësh në parlament dhe 10 ditë nga përplasja e policisë me bandat në Elbasan, Edi Rama foli për ngjarjen e 18 shtatorit. Por para se të dënonte sulmin ndaj policisë, Edi Rama tha se do të vihen para përgjegjësisë policët që ishin pjesë e ngjarjes dhe pas tyre përmendi të fortët.

“Unë po ju them që beteja me krimin ka hyrë në një fazë të re. Ju thoni që policia në 4 vjet ishte tmerr, ndërsa ne themi që 4 vite u kthye në institucionin më të besueshëm. Tani ne kemi filluar një fazë të re. E kemi paralajmëruar dhe po e implementojmë hap pas hapi, jo vetëm atyre të fortëve me status të veçantë nëpër feude nuk doi ndahemi lë të jenë ksh të jenë, le të kenë lidhje me kë të duan, nëse janë pjesë e rrjeteve kriminale ne do na kenë këmba këmbës. Operacioni në Elbasan vazhdon dhe nuk mbaron, deri kur të vihen para përgjegjësisë të gjithë, qofshin të policisë, qofshin ato që janë pjesë e organizatave, që jam dakort se ai qytet duhet çliruar” u shpreh Rama.

Reagimi i kryeministrit i shkon për shtat pronarit të tregut Agro ushqimor në Elbasan Petrit Çelës. Babai i të dyshuarit kryesor të ngjarjes, Suel Çelës ka bërë denoncim kundër policëve që ishin në vendin e ngjarjes. Pasi makina e blindur tip Audi goditi mjetin e policisë, efektivët qëlluan me armë dhe sipas tij ky ishte një veprim i paligjshëm.