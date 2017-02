Ish-ministri i Brendshëm dhe deputeti i Partisë Demokratike, Flamur Noka, ka ironizuar Ministrin aktual të Brendshëm Tahiri në lidhje me ngjarjet më të fundit kriminale që kanë ndodhur në Shqipëri, ku në harkun 24 orëve ka pasur dy grabitje dhe një plagosje.

Nëpërmjet një statusi në Facebook, Noka në mënyrë ironike thotë se për çdo gjë që ndodh në vendin tonë e kanë fajin qytetarët pasi nuk lajmërojnë në kohë policinë dhe nuk vishen me rroba të “blinduara”. Sipas Nokës, Tahiri e ka dhënë shembullin e tij duke lëvizur gjithandej me makinë të blinduar.

Postimi i plotë i Flamur Nokës në Facebook:

“Vazhdojne grabitjet me arme …Ne Tirane nen tyten e armes vidhet nje supermarket pa u bere 24 ore nga vjedhja e bankes …Ministri si zakonisht pas cdo vrasje a vjedhje me arme shfaqet ne media krenarist.. dhe akuzon kedo pervec fajtorit .. Akuzon te vjedhurin… Akuzon viktimat ne vendngjarje….Akuzon qytetaret qe nuk dhane jeten per ti shpetuar faqen policise e vet atij por u mjaftuan vetem me filmime …. Fajin asnjeher se ka policia ..Policia si gjithmone…..ne krye te detyres ( por ne drejtim te paditur).. Neser do dal e do thote qe nuk ka faj policia pse nuk kishte xhama e dere te blinduar supermarketi, biles edhe punetoret duhet te kishin veshje te blinduar . Edhe arka ditore e supermarketit duhet te ishte e blunduar… Sot e pas kush del nga shpia i pablinduar mos te fajesoje Saje qorrin dhe policine per cdo gje qe i ndodh se i ka fajet vet… Ai ka tre vjet qe ka dhene shembullin vet .. Nuk leviz asnji meter pa toyoten e blinduar ….Ky eshte shteti…”qe duam”.