Çdo vit në muajin shtator liderët e botës mblidhen për dy javë në selinë e OKB në Nju Jork, ku diskutojnë çështjet më të zjarrta të kohës dhe përpilojnë axhendën për vitin në vijim.

Nga Deutsche WelleLEXO EDHE:

Vasili: Opozita e bashkuar garanci për daljen nga kriza

Sot fillon në Nju Jork sesioni i 74 i Asamblesë së Përgjithshme të OKB, president i të cilës është Tijjani Muhammad Bande. Sesioni hapet me mbledhjen e parë plenare, një minutë heshtje apo lutje dhe fjalimin e Presidentit Muhammad Bande.

Muhammad Bande pason në post Maria Espinozën, e cila „bëri dorëzimet” një ditë më parë. Në një konferencë shtypi Esponiza bëri bilancin e punës në postin njëvjeçar, drejtuese e sesionit të 73. Ajo largohet e kënaqur me punën e saj dhe të ekipit bërë lidhur me prioritetet që pati vendosur një vit më parë. „Dua të nxjerr në pah fushatën globale kundër plastikës, takimin e nivelit të lartë për forcimin e gruas dhe punën për avancimin e axhendës multilalaterale”, tha Espinoza para gazetarëve. Pjesë e bilancit edhe bashkëpunimi me gazetarët. Ajo ka dhënë gjatë këtij viti në detyrë 250 intervista dhe 15 konferenca shtypi.

Sekretari i Përgjithshëm, Antonio Guterres vlerësoi punën e saj për multilateralizmin dhe afrimin e OKB me çdo njeri.

Në sesionin e 73-të që mbyllet të martën (17.09) në mesditë, Asambleja e Përgjithshme adoptoi 347 rezoluta. Rezoluta e fundit u adoptua të hënën më 16 shtator dhe kishte të bënte me „multilateralizmin si vlerë themelore e OKB”. Asambleja është marrë sesionin që sapo u mbyll me 178 çështje, është mbledhur në 108 mbledhje plenare dhe 52 mbledhje jozyrtare.

Në Nju Jork mblidhen këtë muaj gjithë liderët e botës, të cilës sipas Sekretarit të Përgjithshëm do të merren me „çështje serioze dhe kritike”.

Më 24 shtator fillon Debati i Përgjithshëm. Kryetarët e shteteve të 193 vendeve anëtare të Asamblesë së Përgjithshme do mbajnë një fjalim 15 minutësh. Sipas zakonit Brazili është vendi i parë që flet, pasuar nga SHBA dhe vendet e tjera me radhë.

Përveç fjalimeve, do të zhvillohen edhe pesë samite të nivelit të lartë për klimën, sigurimin shëndetësor universal, zhvillimin e qëndrueshëm, financimin e zhvillimit dhe samiti për zhvillimin e shteteve të vogla ishuj.