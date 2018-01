Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Damian Gjiknuri zbuloi në studion e “Tonight Ilva Tare” ofertën e konsorciumit turk për ndërtimin e aeroportit të Vlorës. Gjiknuri tha se bëhet fjalë për një investim mbi 90 e ca milionë euro, teksa foli edhe për garancitë dhe risqet që do të marrë përsipër qeveria shqiptare.

“Vlora është një ofertë shumë serioze, është një investim mbi 90 e ca milionë euro. Është një aeroport shumë më modern sesa Rinasi. Një aeroport që do të sigurojë akses dhe për kargon dhe pasagjerët. Çfarë garanci do japë shteti apo risqet janë gjëra. Shteti do marrë ato risqe që do të mendohen të pranueshme, të mitigueshme. Mund të jenë në formën qoftë dhe të një minimumi trafiku të garantuar për një periudhë afatshkurtër apo forma të tjera. Kjo kontratë do të jetë ndër më të mirat. Qeveria të mërkurën do të kalojë projektligjin e veçantë që do të miratohet në Kuvend dhe brenda një periudhe te shkurtër do të fillojnë negociata intesive edhe me ekspertizë të huaj. Në fund do të kemi një kontratë transparentë dhe me leverdi me vendin” – tha Gjiknuri.

Për sa i përket rrugëve të reja, Gjiknuri tha se këtë vit nis aksi Thumanë-Vorë dhe autostrada Kashar-Rrogozhinë që do të jetë me pagesë.