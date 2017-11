Gazetarja Erisa Zykaj ka deklaruar në emisionin “Opinion” se BE pret nga Shqipëria arrestime në fillim të vitit të ardhshëm. Zykaj tha se vende të ndryshme të BE-së kanë qarkulluar informacione sekrete në lidhje me gjendjen e kanabisit në Shqipëri.

“Kishte disa informacione që kishin ardhur në Bruksel, kryesisht nga vende anëtare të BE-së, si Gjermania dhe Italia, të cilat kanë paraqitur dhe një raport”,- tha Zykaj duke shtuar se Komisioni Europian do të vendosë standardin e ndëshkueshmërisë, pra “ai që merret me trafik droge do të ndëshkohet”. Sipas saj, ata duan të japin shembullin që ata persona që merren me një aktivitet të tillë, njerëzit duhet t’a shohin se ku përfundojnë.