Një takim i zhvilluar orët e mbrëmjes mes kryeministrit Rama dhe ish-ministrit të Brendshëm Saimir Tahiri, ku kanë shkëmbyer debate me tone të forta. Gazetari Blendi Fevziu tha gjatë emisionit “Opinion” në “Tv Klan” se ende nuk është konfirmuar, por burime të tij i bëjnë me dije se Tahiri dhe Rama kanë zhvilluar një takim kokë më kokë ku Edi Rama i ka kërkuar Saimir Tahirit që të largohet nga grupi parlament i PS-së në mënyrë vullnetare. Por kjo kërkesë dhe fakti se askush nuk i ka dalë në mbrojtje e ka acaruar Tahirin, duke pasur edhe një përplasje me Ramën.