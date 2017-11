Katër drejtues të lartë të Policisë së Shtetit në katër qarqe të vendit nuk i jepnin llogari drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, Haki Çako.

Gazetari Spartak Koka ka bërë me dije sonte në studion e emisionit Opinion, se Haki Cako e ka kryer punën e drejtorit të përgjithshëm, ai ka mbajtur protokoll në lidhje me mbledhjet e organizuara me krerët e policisë së qarqeve të vendit dhe ka dërguar informacion në lidhje me to.

Koka tha se pavarësisht kësaj, katër drejtues policie nuk ishin në kontrollin e Çakos, pasi ata nuk i jepnin llogari atij. Ai tha se Prokuroria duhet të thërrasë dhe të marrë në pyetje Haki Çakon.