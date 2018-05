“Ishte paralajmëruar se Rama do të kërkonte strehim në Berat ditën e shtunë nga frika e protestës, por edhe Berati i është dukur afër. Rama do të shkojë më larg dhe do të fshihet në tunelet e Skraparit”. Kështu shkruan gazeta ‘Rilindja Demokratike’, organi zyrtar i PD-së, duke iu referuar faktit se kryministri Edi Rama nuk do të jetë në zyrën e tij sot. Rama prej mbrëmjes së djeshme ndodhet në qarkun Berat ku po zhvillon takime në kuadër të turit të llogaridhënies së qeverisë.