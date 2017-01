Delin Hajdaraj, 26 vjeç,u arrestua nga RENEA në një apartament që kishte me qira në zonën e Ujit të Ftohtë. Ai mbante edhe dy apartamentë të tjerë. Ai ishte i shpallur në kërkim pasi ishte dënuar me burg përjetë në mungesë.

Më 28 korrik të vitit 2013, në bashkëpunim me shtetasin Leo Osmeni, 23 vjeç (i arrestuar në flagrancë dhe i dënuar me 35 vite burg), Delin Hajdaraj vrau me automatik Diana Ademin 53 vjeç nga Vlora, Sokol Isufaj 35 vjeç nga Fieri dhe Serdi Bajlozi 18 vjeç nga Prrenjasi.