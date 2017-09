Më në fund ia ka dalë të ketë një foto me atë. Sikleti që pasoi fitoren e Donald Trump për kreun e Shtëpisë së Bardhë e ka ndjekur gjatë kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama. Tentativa e parë për të pasur një foto me Donald Trump ishte në samitin e NATO-s në Bruksel ku Rama ndodhej në hapsirë të vogël me presidentin amerikan, por nuk ia doli të siguronte një foto me të. Në TV-të e Tiranës tha se pati dy takime dhe se kishte folur me të.

Image result for rama trump nato

Shmangia e Ilir Metës

Mundesia e dytë për ta takuar ishte në sesionin e përvitshëm të Asamblesë së Kombeve të Bashkuara që mblidhet në Nju Jork. Normalisht këtë vit aty duhet të shkonte Presidenti i Republikës pasi protokolli i shtetit prej vitesh ndjek rotacionin mes kryeministrit dhe kreut të shtetit, por nuk dihet se si Rama i ka dalë anashkalojë Metën. Lapsi.al mëson se edhe Rama ka qenë pjesë e ceremonisë së mikpritjes që organizon çdo vit Presidenti emrikan me krerët e shteteve që vizitojnë OKB-në.

Basha me Trump

Në mes të fushatës elektorale kreu i PD-së Lulzim Basha udhëtoi drejt SHBA-ve për të takuar Trump. Në media u shpërnda menjëherë një foto që xhelozoi shumë kreun e PS-së.

Image result for basha trump

Po atletet e bardha?

Atletet e tij Adidas i ka mbajtur së fundmi në çdo takim zyrtar në Europë dhe Ballkan. Kryeministri Rama është shprehur se është një stil që shumë shpejt do ta ndjekin edhe të tjerët, por këtë herë ka bërë një prapa. Në takimin me Donald Trump, kryeministri i Shqipërisë u është rikthyer këpucëve të zeza. Trump nuk e di se çka humbur!