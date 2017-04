Ish-kryeministri Berisha ka publikuar foton e një shkolle në qytetin e Lezhës, ku shihet ministria e Arsimit, Lindita Nikolla dhe deputeti Pjerin Ndreu në një takim me socialist dhe militant të PS-së. Mëesuesi dixhital i ka dërguar këtë foto, Sali Berishës, duke denoncuar faktin se dy politikanët janë duke bërë fushatë elektorale, në një institucion shtetëror, por edhe pa nisur ende zyrtarisht fushata.

Statusi

Ne Banditistan, Madam Vila dhe Pjerin Ndreu bejne fushte elektorale ne shkolla!

Mesuesi dixhital denoncon:

-Madam Vilen, te ciles karrigia i behet vile luksose dhe

– Pjerin Ndreu, kampioni i fitimit te tenderave te qeverise pas Gjicit,

-duke bere fushate elektorale ne shkollat e Lezhes

-duke thyer çdo ligj dhe moral te sistemit arsimor. Lexoni mesazhin e qytetarit dixhital. sb

“Z. Doktor .. miredita. Jam mesues ne Lezhe,po te dergoj nje foto te dites se fundit ku Lindita Nikolla dhe Pjerin Ndreu lere qe kan shkel ligjin dhe kan fillua fushaten elektorale para fillimit zyrtar por perseri duke shkelur ligjin bejne fushat ne institucione publike ne shkolla. dhe kjo eshte per te qeshur e per te qarë se nuk u shkon kush mbrapa … po shetisin katund më katund neper Lezhe me te njejtët ftyra nga shkolla ne shkolle … respekt per Ty dhe me fal shume per shqetsimin dhe anonim te lutem se me keta belaja te gjen nga se pretë.”