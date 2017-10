Ish-kryeministri Sali Berisha i është rikthyer situatës në Elbasan. Sipas tij aty klanet janë “në thikë e në pikë!” Berisha thotë se një “qytetar dixhital” i ka dërguar një sms ku e informon se “i gjithë qyteti gumëzhin pasi Don Lalës, klani tjetër mafioz i ka dërguar arkivol në shtëpi?!?!”

Më poshtë mesazhi i publikuar nga ish-kryeministri Sali Berisha.

“Doktor mirmrama.po lexoj neper medja sikur policia ne elbasan ka arrestu autorin e ngjarjes se 18 shtatorit sikur u kap autori kjo esht nje lajm sa per te ber buj sepse autoret e vertet nuk jan kapur ato brohen nga edi rama dhe qazim sejdini kto qe jan arrestu jan thejsht ushtar,sa per qazim sejdin mikun me te ngusht te edi rames sot ne qytet po qarkulloj nje lajm sikur i kan dergu arkivol ne shpi ne shenj hakmarrje per ato qe ai ka ber nuk dihet sa i vertet esht ky lajm po sot i gjith elbasan po flet per kte ngjarje. te gjith e din ne elbasan qe qazim sejtin ka shumfishuar rojet dhe badiguardet”