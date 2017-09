Ministri i Jashtëm Ditmir Bushati është takuar me homologun grek, Nikos Kotzias. Të dy ministrat ndodhen në New York aty ku po mbahen punimet e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së. Bushati ka postuar një foto në profilin e tij në Twitter, ndërsa ka dhënë edhe mesazhin e bashkëpunimin mes dy palëve. “Një shans i mirë për takimin pasues. Në pushimin e takimeve të OKB-së me mikun dhe kolegun Nikos Kotzias mbi disa çështje të bashkëpunimit të përbashkët” – shkruan Bushati në profilin e tij.

Good chance for a follow-up mtg. in the margins of #UNGA72 w/ my friend & colleague @NikosKotzias on several issues on bilateral cooperation pic.twitter.com/VRO0G76xni

Nuk është kaq entuziast homologu grek. Në profilin në Twitter të Ministrisë së Jashtme të Greqisë është postuar fotoja e dy ministrave me përshkrimin e thatë: “Ministri i jashtëm Nikos Kotzias drekë punë me ministrin e jashtëm të Shqipërisë Ditmir Bushati në New York.

FM @NikosKotzias’ working luncheon w/ #Albania FM Ditmir Bushati in N. York / ????? ???????? ???? ?. ?????? ?? Y??? ???????? D. Bushati pic.twitter.com/ydIypRPuWb

