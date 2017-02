Formularët A1 dhe A1Z do të dalin në datën 10 mars 2017. Nëpërmjet këtyre formularëve maturantët do të bëjnë përzgjedhjen e dy lëndëve që do të japin si provim me zgjedhje. Të gjitha procedurat dhe afatet përcaktohen në rregulloren e firmosur më 31.01.2017 nga ministrja e Arsimit dhe Sportit, Lindita Nikolla. Veç afateve për plotësimin e Formularit A1, në këtë dokument janë përcaktuar edhe procedurat se si do të procedohet me individët që kanë mbaruar shkollën e mesme para 2011-ës dhe duan të aplikojnë në universitet. “Kandidatët që kanë marrë dëftesë pjekurie para vitit 2011 dhe dëshirojnë të aplikojnë për studime në universitet, t’u njihen provimet e detyruara ose provimet e njëvleftshme me to, të njehsuara nga DAR/ZA-të. Këta kandidatë, në rastet kur nuk kanë dhënë provimet me zgjedhje ose i kanë dhënë dhe nuk kanë rezultuar kalues, kanë të drejtën të japin provime me zgjedhje kur e kanë të nevojshme për plotësimin e kritereve të pranimit, të përcaktuara nga universitetet”, përcaktohet në nenin 11 të rregullores. Sipas rregullores, maturanti nuk quhet kalues nëse ka marrë më pak se 20% të pikëve të testit.

FORMULARI A1 & AFATET

*Rregullorja e maturës parashikon edhe afatet për kryerjen e aplikimit dhe plotësimit të formularit, që fillimisht kryhet online e më pas pranë shkollave ku çdo maturant vazhdon shkollën e mesme. Kështu, aplikimi do të bëhet fillimisht online në portalin qeveritar “e-albania” në periudhën 15-30 mars 2017, dhe më pas në portalin “Matura Shtetërore 2017” në periudhën 25 mars- 10 prill 2017 sipas një plani kalendar, që do të publikohet nga Agjencia Kombëtare e Provimeve. Pas plotësimit online, në periudhën 11-20 prill, Komisioni Shkollor i Maturës Shtetërore dhe Komisioni i Maturës Shtetërore pranë drejtorive apo zyrave arsimore, plotësojnë online bazën e të dhënave me fushën përkatëse e më pas i afishojnë këto të dhëna pranë shkollave, në mënyrë që nxënësit të kenë mundësi të korrigjojnë të dhënat e pasakta. Pas këtij procesi bëhet dhe plotësimi i Formularit A1, procedurë që kryhet pranë shkollave përkatëse.