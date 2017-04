Kryeministri Edi Rama tha se nuk do të vërë në zyrë fotografinë e Ilir Metës si President të Republikës.

“Jo nuk do ta mbaj foton e Ilir Metës si President të Republikës” – tha Rama. Ka një ligj për këtë? Ne do të mbajmë vetëm foton e Ismail Qemalit. Presidentët ikin e vijnë, por Ismail Qemali mbetet. As Meta nuk besoj se do të mbajë foton e tij në murin e zyrës” – tha Rama.

I pyetur nëse i ka harruar 21 janarin e vitit 2011 kur kërkonte ta fuste në burg, Rama tha shkurt: “Kjo është jeta”.