Akademia Nderkombetare per Shkencat Sociale IASS Florida USA na ka akorduar titullin akademik nderi per shkencat sociale z.Flamur Bucpapaj President i Nacional Group Media njekosisht mik i ngusht i USA si dhe gazetarit te Nacional Group Media Enea Cenko .Falenderojme per kete ndere dhe vleresim sekretarjatin e presidentit te IASS ne Florida USA si dhe gjith miqte e mi ne Tirana qe bashkpunojne me kete akademi.Falenderoj vecmas miqte tane Dr.Vangjel Mita dhe perfaqsuesin per ballkanin te kesaj akademie z.Kevin Ylli Paja