Edi Rama deklaroi se me Fatos Nanon kishte marrëdhënie shumë të mira, por nuk do të dëshironte të komentonte në lidhje me faktin se ai mund të ishte kandidat për president.

“S’dua të marr emra konkret. Kemi marrëdhënie shumë të mirë. Por s’merrem me katundin mediatik. Respekti për të mendoj të them që mos të marrim njërës nëpër gojë”,- tha Rama në emisionin “Dritare”.

Ndër të tjera Rama u pyet nëse Nishani mund të ishte një kandidat konsensual, ndërsa ai përjashtoi kategorikisht këtë opsion. “Duam që PD të përfshihet në proces. E shohim dhe këtë proces të ndërlidhur. Ndaj s’do paraqesim kandidat në raundin e parë. Do presim që mbase zëri i arsyes do të ngjallet brenda çadrës dhe do vijë të bashkëpunojë me ne për një president konsensual”, theksoi ai.