Europa League kthehet të luajë ndeshjet e treta në fazën e grupeve, me 24 ndeshje interesante, ku nuk mungojnë përplasjet e ethshme. Në fakt, për Lazion vjen një tjetër sfidë për të mos u humbur, menjëherë pasi theu serinë negative në arenen Europiane me fitoren ndaj Rennes. Në Skoci, kundër kryesuesve të Celtik, skuadra e Inzaghit kërkon vendin e parë të grupit E: bardhekaltrit me tre pikë, aq sa Cluj, janë vetëm një distancë pas skocezëve, ndaj dhe kjo ndeshje është shumë e rëndësishme. Ai barazim me Atalanta ishte në fakt fotografia tipike për sezonin e Lazios, që shkoi nga tre gola disavantazh në një kthesë totale në pjesën e dytë.

Inzaghi duhet të ndryshojë dicka për të balancuar një sulm potent, që ka shënuar 19 gola në 10 ndeshje, por kanë lejuar 12, me Strakoshën që ka ruajtur portën të paprekur vetëm tre herë. Kjo mund të jetë avantazh për Celtic që ka shënuar 39 gola në 10 ndeshje këtë sezon, por duhet ta bëjë pa Jozo Simunovic e Michael Johnston, ende të parikuperuar, pavarësisht kthimit në stërvitje. Për Inzaghin rikthehet Lucas Leiva, që mungoi në kampionat për shkak pezullimi.

Ndër skuadrat pretendente, duket e thjeshtë për Sevilla që nuk gabon kurrë në Roman Sanchez Pizuan, për të hedhur hapin e sigurtë drejt kualifikimit si e parë, kur përballë do të kenë Dudelange. Andaluzianët janë me pikë të plota, pas dy ndeshjes dhe një fitore kundër luksemburgasve, që kanë 3 pikë, do ti jepte sigurinë. Nuk ka asgjë për të diskutuar, të paktën në letër për Arsenal në grupin F. Londinezët me pikë të plota, presin në Emirates Vitoria de Guimaraes, që mbyll renditjen. Emery do ti jap turnover skuadrës, por edhe më parë kjo nuk ka ndikuar në rezultatet e Topcinjve.

Nuk i lejohen gabimet në Grupin J Romës, kur përballë të ketë Borussia Mönchengladbach. Italianët me 4 pikë, duhet të mos humbasin ritmin e austriakëve të Ëolfsberger, që kanë treguar forcën në dy ndeshjet e para, por ndaj gjermanëve nuk do të jetë një shëtitje. Në grupin L Manchester United duhet të lërë pas fillimin katastrofik të sezonit ku vetëm barazimi me Liverpool i shpëtoi pankinën Solskjaer, kur përballë të ketë Partizanin. Në Beograd, mes dy skuadrave me katër pikë, luhet për surpremacinë e grupit dhe Djajtë e Kuq e dinë mirë që nuk lejohen gabimet…

NDESHJET E TRETA NË GRUPE

EUROPA LEAGUE – GROUP A

18:55 Qarabag FK ? – ? APOEL Nicosia

21:00 Sevilla ? – ? F91 Dudelange

EUROPA LEAGUE – GROUP B

21:00 Dynamo Kyiv ? – ? FC Koebenhavn

21:00 Malmoe FF ? – ? Lugano

EUROPA LEAGUE – GROUP C

21:00 Getafe ? – ? Basel

21:00 Trabzonspor ? – ? FC Krasnodar

EUROPA LEAGUE – GROUP D

21:00 PSV Eindhoven ? – ? LASK

21:00 Sporting CP ? – ? Rosenborg

EUROPA LEAGUE – GROUP E

21:00 Celtic ? – ? Lazio

21:00 Rennes ? – ? CFR Cluj

EUROPA LEAGUE – GROUP F

21:00 Arsenal ? – ? Vitoria de Guimaraes

21:00 Eintracht Frankfurt ? – ? Standard Liege

EUROPA LEAGUE – GROUP G

18:55 FC Porto ? – ? Rangers

18:55 Young Boys ? – ? Feyenoord

EUROPA LEAGUE – GROUP H

18:55 CSKA Moscow ? – ? Ferencvaros

18:55 Ludogorets Razgrad ? – ? RCD Espanyol

EUROPA LEAGUE – GROUP I

18:55 Gent ? – ? Wolfsburg

18:55 Saint-Etienne ? – ? Oleksandriya

EUROPA LEAGUE – GROUP J

18:55 Istanbul Basaksehir ? – ? Wolfsberger AC

18:55 Roma ? – ? Borussia Mönchengladbach

EUROPA LEAGUE – GROUP K

18:55 Besiktas ? – ? SC Braga

18:55 Slovan Bratislava ? – ? Wolverhampton Wanderers

EUROPA LEAGUE – GROUP L

18:55 AZ Alkmaar ? – ? FC Astana

18:55 Partizan Beograd ? – ? Manchester United