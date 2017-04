Një denoncim ka mbërritur në adresë të ish kryeministrit Berisha në lidhje me gjendjen në rrugët e Tiranës, ku dhe siç duket në këto foto lë shumë për të dëshiruar.

Fotot janë shkrepur nga një banor i Tiranës, në lagjen “Don Boskto” , i cili pretendon se në këtë mënyrë po ndëshkohen ata që nuk kanë votuar për Veliajn si kryebashkiak.

Denoncimi

Kjo eshte Tirana, nuk eshte Kandahari!

Ja si i denon Lal plehu banoret e Tiranes qe nuk e kane votuar!

Qytetari dixhital denoncon:

Lal plehun qe ndeshkon me plehra per diskriminim

banoret ne zemer te Tiranes! Lexoni mesazhin dhe shifni fotot qe ai ka derguar! sb

“Mirmbrema Doktor,

Jam nje banor i rruges Eshref Frasheri ne nje nga lagjet me te medhaja ne Tirane Don Bosko. Po ju drejtohem ne emer te 250 familjeve te nje pallati te harruar nga ai qe e ka ndertuar nga zoti dhe nga gjithshka por mbi te gjitha nga djali i Mjaft Erion Veliaj . Sipas zoteris se tij Z. Mjaft tashme kryetar Bashkie ne dhe femijet tane jemi te destinuar te jetojne rreth plehrave sepse duke qene se jemi nje lagje me nje numer te madh verjoresh qe nuk e kemi votuar duhet te denoheni dhe te vuajme . Dhe dhuraten me te madhe na e beri Z. Mjaft me parkun e eco Tirana ku na duhet te ndjejme aromen e kendeshme te koshave te plehrave . Epidemia e Tiranes do filloj ne Don Bosko te siguroj.