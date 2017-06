Erjon Braçe i shtohet zërave që komentojnë dhënien e zarfit me para për një activist të LSI nga kandidati i LSI-së për deputet në Lezhë Viktor Tushaj.

Braçe thotë se e ka lënë fushatën për të bërë roje, duke nënkuptuar se do të ruajë votuesit se mos blihen nga LSI.

“Nga dje, nuk ka me fushate.

Nga une i pari, e kemi lene fushaten, po bejme roje, diten e me shume naten” shkruan Braçe që e quan LSI “partia e zarfit”.

Postimi i Braces

“SHTYPENI” PARTINE E ZARFIT!!

Dje beri buje fakti i rende i zarfit ne xhep,

me leke, nga nje kandidat per deputet,

kryesues i listes se LSI ne Lezhe,

tek nje viktime, deshmitar i nje ngjarje kriminale pretenduar me sfond politik;

Ngjarje kyc ne strategjine e “viktimes fizike” te ketyre zgjedhjeve.

Zarfi ishte me leke dhe ska me asnje pike dyshimi kjo gje;

Kandidati i LSI e pranoi burrerisht kete por

duke njollosur burrerine e malesise!!

Pas kesaj, dy gjera me bejne pershtypje;

E para,

E gjithe media e shkruar sot,

ishte shitur po me leke;

Asnje gazete, zero, nuk e kishte ne faqe te pare “zarfin me leke” ne Lezhe.

Ky eshte tmerr!

A e dini pse?

Sepse nga dje, nuk ka me fushate.

Nga une i pari, e kemi lene fushaten, po bejme roje, diten e me shume naten.

Ruajme partine apo partite e zarfit!!

Eshte java e saj, e tyre, nata eshte pjesa me e rendesishme per ta.

E di, do thoni:

Normale!

Vetem normale nuk eshte!

Eshte turp!

Por eshte krim i madh!

Ndaj heshtja sot ne gazeta qe nuk shiten e blihenbper tu lexuar, por per te fahehur e favorizuar nje krim masiv elektoral,

eshte e neveritshme.

E dyta,

te gjitha institucionet shteterore, perfshire dhe kete zevendeskryeminiatren teknike, ministrin e Brendshem, policine e shtetit, Prokurorine mbi te gjitha kane heshtur ne menyren me te turpshme;

A eshte kapje kjo?

Paralajmeron jo zgjedhje, por nje treg te madh vote qe do kriminalizoje masiviaht zgjedhjet.

Kandidati i LSI i perfshire ne skandal, ka qene dy mandate kryetar bashkie;

Tani eshte drejtor i Agjncise Kombetare te Burimeve Natyrore, institucioni me i korruptuar ne vend qe adminiatron pasurine me te madhe ne vend.

I korruptuar jo sot,

prej nje jete, posacerisht pas rikthimit ne qeveri te Sali Berishes, vecanerisht pas qeverise se perbashket PD-LSI.

Lexoni raportet e KLSH per kete institucion dhe kete periudhe e do kuptoni cfare kriminibkane bere ketij vendi prej AKBN.

Kjo e ben edhe me te rende pyetjen qe se ben kerkush prej dje;

NGA DOLEN PARATE E ZARFIT DJE?!

Eshte themelore per gjithkend te dije burimin e ketyre parave!!