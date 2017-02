Dje këngëtarja Era Istrefi lancoi këngën e saj më të re, nga shtëpia e njohur diskografike “Ultra Music”.

Duket se kjo do të jetë kënga do që do katapultojë Erën fuqishëm në tregun ndërkombëtar. Por pavarësisht numrit të madh të stafit që kanë shtëpitë e njohura diskografike, në realizimin e një kënge, duket se në diçka nuk kanë qenë shumë të vëmendshëm. Në fillim të klipit, në sekondën e tetë, në fustanin e kuq të Erës duket qartë një e grisur e fustanit. Nuk dimë cila ka qenë stilistja e Istrefit në këtë këngë, por me siguri që ky ka qenë ndonjë incident gjatë xhirimeve të klipit.