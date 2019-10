Era Istrefi, aktualisht ndodhet në Athinë të Greqisë.

Ajo siç shihet ka udhëtuar drejt këtij shteti bashkë me motrën e saj, Norën, për të punuar sërish në studion e Clydee – producentit dhe kengetarit te mirenjohur. Ka qenë Era ajo e cila ka postuar fotografi në studion e tij, duke zbuluar vendndodhjen dhe duke lënë të kuptohet se diçka e re po vjen së shpejti.Një postim rreth kësaj e ka bërë edhe Claydee, ndërsa në fotografinë me artisten Istrefi thotë se po vjen një tjetër këngë, që do të shndërrohet në hit. Gjatë kësaj kohe, biondja po shijon suksesin e bashkëpunimit të saj më të fundit me Yellow Claw dhe burrin e Cardi B, Offset, me këngën “Let’s get married”.