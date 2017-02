Pas konfliktit që pati me ish bashkëpunëtorin e saj Noizyn, ai mori vendimin duke e përjashtuar nga grupi OTR.

Por pas një periudhe qetësie dhe pauzës së koncerteve me reperin, Enca duket se ka ndryshuar rrugë. Postimi i saj i fundit na vë në dyshim. Koncertin e radhës do ta ketë me pjesëtarët e labelit “Threedots” Klajdin, Brunon dhe Mir Vathin.

A do të thotë kjo që Enca është bashkuar me labelin Threedots?