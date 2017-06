Ish-deputeti dhe nje nga themeluesit e Partise Demokratike ka zyrtarizuar ne oret e para te se merkures kandidaturen per kryetar te PD. Selami do te hedhe kandidaturen per kreun e PD ne zgjedhjet qe do te mbahen ne korrik sipas parimit “nje anetar – nje vote”.

“Synoj ti rikthej PD lavdine e merituar”, shkruan Selami në një status në Twitter.

Gara pritet te jete interesante duke qene se mjaft figura te rendesishme te PD jane rreshtuar kunder Bashes i cili arriti nje rezultat mjaft te ulet ne zgjedhjet e 25 qershorit.