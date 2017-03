Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, sot, në një intervistë ekskluzive për emisionin “Opinion” në TV Klan ka deklaruar se ende nuk është zgjedhur kandidati për zgjedhjet vendore në Kavajë. Rama tha se nuk e kemi vendosur se cili do jetë kandidati për Kavajën, por kemi kërkuar kandidatura nga Partia Socialiste e Kavajës dhe do t’a vendosim ditën e dielë. Ai theksoi se kandidati do të zgjidhet nga Partia Socialiste, pasi Kavaja është një bashki që propozimin e ka PS-ja dhe ajo do ta zgjedhë.

Z.Kryeministër pse e vendoset kandidatin e Kavajës, pa u konsultuar me LSI-në?

Kryeministri: Se kemi vendosur kandidatin e Kavajës, kemi kërkuar kandidaturat nga Partia Socialiste e Kavajës dhe do t’a vendosim ditën e diel.

Kjo do të thotë se LSI-ja aludon në qëndrimin e saj?

Kryeministri: Më bëtë një pyetje dhe dhashë një përgjigje dhe ndërkohë normalisht siç funksionon marrëveshja e koalicionit, duke qenë se Kavaja është një bashki që propozimin e ka Partia Socialiste, ajo do bëjë propozimin. Unë nuk i vë re këto përplasje që shihni ju. Më duken gjëra të një dore të dytë, për të mos thënë të një dore të tretë.