Një person ka humbur jetën në Shkodër, pasi motori me të cilin udhëtonte është përplasur me një automjet. Aksidenti ka ndodhur në aksin rrugor Shkodër-Velipojë. Viktima është identifikuar si shtetasi Pjeter Vasili, 65 vjeç. Policia ka nisur hetimet për zbardhjen e shkakut të këtij aksidenti.

Njoftimi i policisë

Më datë 04.04.2020, ora 09:50, në fshatin Velipojë, ka ndodhur një aksident rrugorë, ku mjeti tip Benz, me drejtuese shtetasen P. Ç. është përplasur me motoçikletën me drejtues shtetasi P. V. 68 vjeç, i cili ka nderruar jetë në Spitalin Rajonal Shkodër

Veprimet po kryhen me grup hetimor për sqarimin e rrethanave të aksidentit.