11.8 miliardë lekë ka planifikuar Bashkia e Durrësit për investimet në infrastrukturën rrugore për vitin 2017, deri në 2019.

6. 4 miliardë lekë janë planifikuar të shpenzohen për këtë vit, për ndërtimin e rrugëve , shesheve e fasadave në 23 projekte të ndryshme brenda qytetit dhe në 24 projekte të tjera në zonën rurale, në 5 ish-njësitë e tjera vendore që ju bashkuan një vit më parë bashkisë bregdetare.

Bashkia do të vijojë të financojë ndërtimin e sheshit “Veliera” këtë vit kalendarik në fazën e dytë me 1,5 miliardë lekë dhe për fazën e tretë me 1 miliardë lekë të tjera, ndërsa për sheshin tek Mauzoleumi janë akorduar 1 miliardë lekë, ndërsa 200 milionë shkojnë për asfaltin e rrugës “Pavarësia” në plazhin e Durrësit. Pjesa tjetër e fondeve të 2017, shkojnë për rrugët e brendshme të qytetit.

Kryebashkiaku Dako në një dalje publike, ka bërë të ditura të gjitha investimet në rrugë, sipas çdo zone të qytetit. Ndër investimet e pritura janë disa rrugë shumë problematike siç është ajo tek ish-kirurgjia e vjetër, rrugët në zonën e Shkozetit, në lagjen numër 18 etj.