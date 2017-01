“Një shqiptar ka tentuar të shkojë në Greqi, por në Kakavijë është përballur me diçka të papritur. Kështu, policia kufitare greke nuk e ka lejuar atë të kalojë, siç duket edhe në foton e mëposhtme të pasaportës, shkruan JOQ”

Kur i riu e ka pyetur policin se përse nuk po e lejojnë të kalojë, ai është përgjigjur: Pyetjen bëje në shtetin shqiptar.

Duket se fotoja e ushtarëve greke me origjinë shqiptare teksa bënin shqiponjën me pëllëmbën e duarve u ka hapur punë shqiptarëve dhe ka tensionuar goxha marrëdhëniet Shqipëri-Greqi.

‘Prsh JOQ. Dje në orën 8 të mgjesit kur mora mundimin për të kaluar në Greqi. Ka dhe datën lart te vula. Kot pa lidhje thjesht me tha nuk lejoheni, i them përse, më thanë bëje pyetjen në shtetin shqiptar. Ishin dhe shumë të tjerë si mua, nuk lejonin asnjë për të kaluar me pasaportë.’,- thotë denoncuesi.