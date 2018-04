Ministri Arben Ahmetaj deklaroi sot se deri në fund të vitit nuk do të ketë gjoba për biznesin e vogël që mund të gabojë gjatë deklarimit të TVSH-së.

Në një konferencë për shtyp ai tha se çdo tatimor do ti informojë dhe deklarimi është i njëjtë me atë që bëhet për sigurimet shoqërore.

PJESE NGA DEKLARATA E AHMETAJT

Shqipëria, Mali i Zi dhe Maqedonia kanë të njëjtin nivel. Kosovë e Bosnje e kanë pak më lart. Në Itali çdo biznes deklaron TVSH. Turqia e ka gjithashtu zero. Po ta shikoni, ajo që ne jemi duke bërë është pjesë e praktikës ndërkombëtare, madje vende shumë më të zhvilluara se ne e kanë pragun më të ulët se ne. Logjika është të fokusohemi te biznesi i madh, jo te i vogli. Thelbi i punës sonë nuk është kafja poshtë shtëpisë, por biznesi i madh ose ato që shtiren si të vogla.

Gënjejnë kur thonë se do të rriten kostot. Kemi bërë sondazhe në gjithë Shqipërinë dhe gjithë shpenzimet që mund të bëhen dhe që janë modeste, rreth 15 mijë lekë në vit për deklarimin, janë të zbritshme. Gënjejnë kur thonë se rritet TVSH. Për të gjithë ata që marrin vesh, gjëja e parë kur dëgjojnë se po rritet TVSH iu shkon ndër mend ajo që kanë dëgjuar në Kuvend 7×7 bëjnë 42. TVSH është pjesë e çmimit përfundimtar të çdo malli apo shërbimi të formalizuar. Në çdo mall 20% e TVSH ka 20 vite që është. Konsumatori e paguan kur e blen çdo ditë, biznesi i vogël vetëm ftohet ta deklarojë.

Gënjejnë kur thonë do rriten çmimet. Fakti sot i ka nxjerrë zbuluar. Prilli ata i tregon gënjeshtarë. Shkoni në çdo supermarket lagjje të formalizuar dhe të shikoni çmimet e 30 marsit dhe të 5 prillit. Do të kuptoni se çmimet nuk janë rritur. Është tregu që i komandon çmimet. 20% e TVSH ka qenë gjithmonë në çmim dhe e ka paguar konsumatori.

Në 1 prill një dyqan ka pasur gjendje malli 180 mijë lekë nga të cilat 30 mijë lekë është TVSH e paguar për blerjen nga furnitorët. Ky biznes ka shitje gjatë periudhës prill-qershor 1.1 milionë lekë, nga të cilat 184 mijë është TVSH e shitjeve që në çdo rast ka qenë brenda çmimit. Në të njëjtën kohë sipërmarrja gjatë kësaj periudhe ka blerë edhe 900 mijë lekë mall. Ka edhe shpenzime të tjera ekonomike të cilat janë 50 mijë lekë, ku paguan gjithashtu TVSH. Cfarë do deklarojë në 14 korrik subjekti? 0 në rastin konkret. Shumica e sipërmarrjeve të vogla do kenë një situatë të ngjashme me këtë shembull që morëm.

Nuk do të ketë goba për deklarim të gabuar. Megjithëse do të jetë një deklarim shumë i thjeshtë me katër kuti për tu mbushur, siç bëjnë rëndom çdo 3 muaj deklarimin për sigurimet shoqërore, sërish nuk do të ketë gjoba. Opozita gënjen sërish. Nuk do ketë gjoba për deklarim të gabuar deri në 31 dhjetor 2018. i kam kërkuar Drejtorisë së Tatimeve të vazhdojë të bëjë informim publik derë më derë për sipërmarrjen e vogël. Cdo gjobë që do të marrë biznesi për deklarim të gabuar, do ti hiqet.

Secili është i hapur të hapë apo të mbyllë qepenat. Por mos i mbyllni asnjë minutë për një forcë politike që ska lidhje me ju. Mos harroni që ju kanë gjobitur. Mos harroni që është ky kryeministër që ua bëri taksën zero, është kujdesur për mbarëvajtjen e aktivitetit tuaj, mos harroni që dje premtuam që do rikthejnë taksën e sheshtë. Dje opozita iu premtoi se do kthente 10%. Ajo është taksa që iu rrënoi të gjithë ju sipërmarrësve të vegjël, të gjithë ju të punësuarve që merrni paga nga 30 mijë lekë të vjetra deri në 130 mijë. Me një të rënë të lapsit opozita premtoi se do tu rrisë taksat disa herë.