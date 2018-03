Meteorologët parashikojnë se këtë të martë, në pjesën e dytë të ditës, territori i Shqipërisë do të njihet me një përkeqësim të dukshëm të motit.

Priten reshje shiu dhe një përkeqësim i mëtejshëm i situatës në zonat e përmbytura tashmë, në Shkodër.

Prurje e lumit Drin dhe ato të reshjeve të shiut do të shtojnë sipërfaqen e përmbytur, sidomos në zonën e Nën-Shkodrës.

Nga ana tjetër, reshjet e shiut do të prekin të gjithë territorin. Shi do të ketë në të gjitha qarqet e vendit, vetëm Durrësit i përmbytur dhe Berati do të shpëtojnë kësaj here, pasi pritet që reshjet atje të jenë me intensitet të ulët.