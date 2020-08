Janë me mijëra shqiptarët e bllokuar në Kakavijë në ditën e katërt të pritjes për të kaluar kufirin drejt Greqisë. Një ditë më parë forcat e policisë shpërndanin ujë, por burra, gra, të moshuar dhe fëmijë tani i ka “zënë hall tjetër”.

Një prej mijëra qytetarëve që po qëndron në radhë, duke komunikuar për Lapsi.al tha se është kthyer në shqetësim serioz kryerja e nevojave personale për të gjithë ata që presin në vargun kilometrik. Në veçanti për gratë dhe vajzat që janë në radhë, orët po rëndohen për shkak të mungesës së një ambjenti privat për të kryer nevojat personale.

Duke ditur se do të prisnin me orë të tëra në radhë, qytetarët kanë marrë ushqime dhe ujë me vete dhe kjo nuk është problem mes radhëve që shkojnë gati 20 kilometra.

Kujdesi që kërkojnë nga autoritetet, janë WC portative, në mënyrë që të ruajnë edhe atë pak dinjitet njerëzor, që shteti i tyre duket se e ka humbur prej kohësh përballë grekëve.