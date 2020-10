Vendi ynë sot do të mbizotërohet nga alternime kthjellimesh dhe vranësirash të cilat do të sjellin mot të qëndrueshëm dhe mundësia për reshje është e ulët.Sipas Meteoalb, sot temperaturat do të pësojnë një rritje të lehtë, ku do të variojnë: në zonat malore, nga 06°C në 15°C, në zonat e ulëta nga 14ºC në 22°C dhe në zonat bregdetare nga 15°C në 23°C.

Era do të fryejë në drejtim Jugor ndërsa forca e valëzimit në det do të jetë 2 ballë.