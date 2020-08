Presidenti i Serbisë, Aleksander Vuçiq ka folur para nisjes për në Uashington, ku më 4 shtator do të mbahet takimi në Shtëpinë e Bardhë me delegacionin e Kosovës.

Vuçic ka befasuar me deklaratën e tij duke thënë se pret surpriza nga ky takim: “Esenca është se Avdullah Hoti dhe zyrtarët e tjerë thonë se në SHBA po shkojnë për njohje. Ka edhe deklarata jozyrtare të liderëve në rajon se unë duhet të nënshkruaj gjithçka që jepet atje. I kam dëgjuar me kujdes. Pres surpriza, nuk hezitoj ta them këtë. Dhe po ashtu, do të kërkoj falje nga administrata amerikane nëse një gjë e tillë nuk ndodh”, ka thënë Vuçiç për “Tv Pink”.

Vuçci tha se e ka parë axhendën e takimit në Shtëpinë e Bardhë dhe se siç ka thënë ai aty është vetëm një pikë problematike. “Serbia paguan çmimin e veprimeve katastrofale politike që ka bërë në të kaluarën në lidhje me Kosovën”, shtoi ai duke iu referuar kërkesës për verdiktin e GJND-së në lidhje me pavarësinë e Kosovës.

Ndryshe, takimi mes Kosovës dhe Serbisë mbahet më 4 shtator në Shtëpinë e Bardhë dhe delegacioni i Kosovës atje përfaqësohet me shtatë zyrtarë.