Ilir Meta po ia jep pak nga pak përgjigjen Edi Ramës për fatin e koalicionit. Me gjasë LSI do ta refuzojë ftesën publike të kryeministrit për të dalë së bashku në zgjedhje. Një zë nga LSI shprehet qartë për këtë. Deputetja Silva Caka thotë se LSI duhet të dalë e vetme në zgjedhje, pa PS, ndonëse nxiton të sqarojë se mendimi i saj është personal.

“Ky është mendimi im personal që për mua do të jetë votë publike në forumet e LSI, por a do të fitojë mendimi im apo jo, këtë do ta kenë në dorë forumet e partisë”, tha ajo në Channel One.

Nëse nuk do të jetë në koalicion, LSI do të jetë e vetme përpara votuesve me 18 qershor. Koalicionin parazgjedhor me të e ka përjashtuar edhe PD.