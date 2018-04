Deputeti Dashamir Shehi i ftuar në “Ekopolitikë” nga Aurora Sulçe në Ora News thotë se shqiptarët nuk kanë ditur të ndërtojnë shtetin dhe Evropa do të na ndihmojë në këtë drejtim.

Shehi: Unë them që Evropa do të na shërbejë jo për të përmirësuar ekonominë. Do të na ndihmojë për të ngritur në këmbë shtetin shqiptar. E kemi treguar me vite se paskemi një dobësi të madhe në këtë fushë. Kush merr pushtetin e bën sipas qejfit të vet, shpesh herë mendja më e mirë shqiptare ka përfunduar tek mendja e kushërinjve dhe asnjëherë nuk ka qenë një mendje institucionale për të ndërtuar një shtet me baza dhe afatgjatë. Evropa na duhet për të na detyruar me kushtet që vë. E treta pastaj, do të na ndihmojë edhe për ekonominë. Ne do të dorëzojmë sovranitetin në shkëmbim të një hapësire. Duke qenë Evropa këtu prezent unë do të ndihem më i sigurt me Evropën se sa sot me qeverinë. Ne shqiptarët e varfër të Ballkanit dhe injorantë të kemi frikë gardianët.