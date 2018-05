Deputeti gjerman i CDU, Mark Hauptman ka deklaruar nga Tirana, se Shqipëria ka shënuar progres dhe për këtë duhet që të hapen negociatat. Deklarata e tij është bërë gjatë një komunikimi me mediat, pas takimit që pati me kryetarin e grupit të PS, Taulant Balla.

“Jam i mendimit që duhen hapur negociatat me Shqipërinë sepse për ne ky është vetëm fillimi i zbatimit të reformave. Ndaj dhe unë do rekomandoj hapjen e negociatave. Ka pasur proces shumë të mirë të reformave dhe këtë e kanë parë deputetët gjerman që e kanë vizituar Shqipërinë dhe ata që do e vizitojnë Shqipërinë”– tha ai.