Përmes një postimi në rrjetin social facebook, ish-kryeministri Sali Berisha ka publikuar mesazhin e një punonjësi në spitalin e Elbasanit që denoncon me emër drejtoreshën e spitalit.

Sipas tij, ajo jo vetëm kërkon nga 4 deri në 5 mijë euro për një vend pune, por ju merr lekë punonjësve edhe për rregullimin e ambienteve të jashtme të spitalit.

“Per viziten e Norieges dhe ndrikull Manastirliut, punonjesit duhet te paguajne 50-100 mije leke. Drejtoresha qe zgjidhet pa konkurs akuzohet se merr nga 1 mije deri ne 5 mije euro ryshfet per ndryshim pavioni apo marrje rishtas ne pune. Lexoni mjekun dixhital. sb

“Z Dok Berisha ju uroj shendet.jam nje punojes ne spitalin rajonal Elbasan.anonim ju lutem.ne tetor vjen Ministrja e Shendetesit e i kerkon drejtoreshes Desantila Tahiraj.te sistemoj ambjentet e jashme te spitalit.fillon aksioni.therret urgjent shefat e pavioneve dhe ndan detyrat.por cfar detyrash? Tju bejn presion vartesve.ju marrin nga 50-100 mije lekè te vjetra.qe te mbjellin.ullinj.pem dekorative.te bejn lyrjen e fasadave.tapet bari.ktu behet nami.per nje vend pune paguhen 4-5 mij euro.per nje transferim nga ne pavion ne tjetrin 1 mij euro.Drejtoresha nuk lejoi njeri nga spitali te konkuroj per postin e drejtorit te spitalit.duke then e kam mikesh ministren.jam un ktu shprehet.ka qen kandìdate e rilindjes.nuk dha dorheqje kur e dhan gjith drejtoret tjer.ju lutem publikoje po anonim se kta te len pa pun e pa buk.gjithe te mirat i nderuar.Faleminderit.” – shkruan Berisha.