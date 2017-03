Presidenti i Republikes Bujar Nishani duke komentuar reagimet që solli deklarata e tij nje dite me pare per dekretimin e Fatmir Xhafes si minister i Brendshem, ka thene se ata qe jane merzitur me shume jane persona prane Qeverise dhe kete ai e ka quajtur te çuditshme.

I pranishem ne emisionin “5 pyetjet nga Babaramo”, i pyetur se përse nuk e refuzoi dekretimin e Xhafes duke dhënë dorëheqjen, Nishani tha:

“Nëse do jap dorëheqjen domethënë që s’jam i aftë të bëj detyrën time kushtetuese, ate qe bera. Disa reagime më cudisinin, emocionet që vijnë nga partitë politike… e mirëkuptoj emocionin që vjen nga përfaqësues të opozitës…me të dytët më të mërzitur dhe të sterrosur janë njerëz pranë Qeverisë, kjo për mua ka qenë e cuditshme por koha do e tregojë pse janë mërzitur kaq shumë këta njerëz pranë qeverisë”, tha Nishani.