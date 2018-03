Deputeti Dashamir Shehi i ftuar në “Arena” në Ora News, thotë se Shqipëria kaloi nga komunizmi në një sistem të egër kapitalist.

“Në qoftë se edhe ato 5 lekë që fitohen do të kishin një shpërndarje më të drejtë…sepse kemi nga komunizmi dhe kemi kapitalizmin më të egër në Evropë. Këtu u mblidhen parat fukarenjve dhe u jepen 10 zengjinëve. Përtej këtij trishtimi, duke ia zhveshur edhe këtë komponent politik. Ku u propozua buxheti, bëra edhe këtë propozim që buxheti të jetë për herë të parë proaktiv. Të bëjmë një fond për çiftet e reja. Këtu po ikin edhe mësuesit. Burrë dhe grua. Burrë dhe grua marrin 1 mln dhe do të blejnë një shtëpi. Më e lira shtëpi në periferi bën 50-60 mijë euro. Sa vite do t’i duhet këtij?” – tha Shehi.