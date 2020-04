ide | kryesore

COVID-19/ Zhvillimet më të rëndësishme të orëve të fundit

Zhvillimet kryesore nga shpërthimi global i koronavirusit sot përfshijnë: Dubai shkon në bllokim

Dubai ka hyrë në bllokim dy-javor për të kufizuar përhapjen e koronavirusit. Masat e reja, të paraqitura në orën 8 të shtunën, do të shohin lëvizshmëri të kufizuar, me vetëm një person për vendbanim që duhet të dalë nga shtëpia për “nevoja thelbësore” siç janë ushqimi dhe ilaçet. Supermarketet dhe farmacitë, së bashku me shërbimet e ofrimit të ushqimit dhe ilaçeve, do të vazhdojnë të punojnë si normalisht dhe ata që punojnë në “sektorë jetik” do të lejohen të dalin.

Rastet në SHBA kalojnë 300,000

Donald Trump ka paralajmëruar qytetarët amerikanë që dy javët e ardhshme do të jenë më të vështirat, pasi numri i rasteve në SHBA kalon 300,000. Ai gjithashtu njoftoi se mijëra personel ushtarak do të vendosen në shtete për t’i ndihmuar ata të merren me pandeminë e koronavirusit, me 1.000 prej tyre drejtuar në qytetin e Nju Jorkut.

Vdekjet në Nju Jork kalojnë 3,000

Numri i vdekjeve në shtetin e Nju Jorkut u rrit me 630 në ditën e fundit, njoftoi guvernatori Andrew Cuomo, duke sjellë numrin e vdekjeve të lidhura me koronavirusin në 3.565. Kjo ishte rritja më e madhe ditore e vdekjeve në shtet, e cila ka numrin më të madh të rasteve Covid-19 në SHBA dhe përbën pothuajse një të katërtën e vdekjeve prej 8,291 persona gjithsej.

Teherani mund të shohë ringjalljen e virusit

Një zyrtar i lartë shëndetësor në Iran ka paralajmëruar që zona brenda dhe rreth kryeqytetit të Teheranit mund të shohë një ringjallje të rasteve me koronavirusi pasi banorët braktisën kufizimet.

Paralajmërimi erdhi pasi shumë njerëz injoruan këshillat për të qëndruar në shtëpi, duke shkaktuar mbushje të rrugëve dhe trafik në rrugët e qytetit, pasi pushimit për Vitin e Re të vendit i njohur edhe si Sulltan Nevruzi.

Qeveria e Tunizisë merr fuqi të reja

Parlamenti tunizian i ka dhënë qeverisë autorizime të reja për të luftuar përhapjen e koronavirusit dhe pasojat ekonomike të pritshme. Këto do t’i lejojnë qeverisë të nxjerrë dekrete, të bëjë marrëveshje blerjeje dhe të kërkojë financa pa u konsultuar me Parlamentin. Vendimi u mbështet nga të gjitha partitë politike.

Qeveria e Malawi jep 10% të pagës për të financuar luftën kundër virusit

Presidenti dhe ministrat e Malawi do kenë një ulje prej 10% të pagës së tyre dhe përcjellin paratë në përpjekjet e vendit për të luftuar koronavirusin, tha presidenti Peter Mutharika.

Njoftimi erdhi në një adresim kombëtar në televizionin shtetëror i cili zbuloi gjithashtu një numër masash për të mbrojtur bizneset, duke përfshirë zbritjen e taksave, uljen e taksimeve të karburantit dhe një rritje të veshjeve mbrojtëse për punonjësit shëndetësorë.

