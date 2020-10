Berati ka raportuar një rritje në numrin e të infektuarve me Covid-19. Një mësues në fshatin Rroshnik në Berat ka rezultuar pozitiv me koronavirus duke sjellë mbylljen e klasës dhe 12 nxënësit janë karantinuar deri në pritje të përgjigjeve të tamponëve të kryer. Edhe një punonjëse në një fasoneri në qytetin e Beratit ka rezultuar e infektuar me SarsCov-2 por kjo nuk ka vënë në rrezik punonjëset e tjera të repartit të saj pasi e infektuara kishte 10-ditë që nuk paraqitej në punë për shkak se kishte marrë lejen vjetore.

Një zjarrfikës që kishte disa ditë që kishte shfaqur shenjat e infektimit është karantinuar në banesë. Drejtoria e Higjenës në Berat ka kryer dezinfektimin e Repartit Zjarrfikës në Berat dhe mjeteve zjarrfikëse në shërbim. 4 kolegët të zjarrfikësit kanë kryer tamponin dhe janë karantinuar.