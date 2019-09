Sot do të luhen ndeshjet e para të këtij edicioni në Ligën e Kampionëve.

Gjithsej do të luhen 8 ndeshje të ndara në dy orare, 18:55 dhe 21:00.

Interi rikthehet në Ligën e Kampionëve dhe ndeshjen e parë e zhvillon në shtëpi ndaj Slavia Prague.

Ndeshjet më interesante zhvillohen në orën 21:00, Dortmund do të luajë kundër Barcelonës, Chelsea do ta presë Valencian dhe Napoli do të luajë kundër Liverpoolit.

Më poshtë mund të shihni sfidat e sotme dhe oraret.