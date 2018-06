Do të mblidhet sot seanca e radhës plenare. Ndërkaq, prej disa javësh në Kuvend nuk ka pasur normalitet në seanca, për shkak të bllokimeve nga deputetët e opozitës, të cilët kërkojnë dorëheqjen e ministrit Fatmir Xhafaj.

Kreu i Kuvendit, Gramoz Ruçi, javën e kaluar u detyrua të ndërpresë disa herë seancën dhe pasi mazhoranca votoi projektligjet seanca u mbyll. Por jo për opozitën, ku vazhduan duke e transmetuar live në “Facebook”.

Mësohet se edhe ditën e sotme, deputetët e opozitës do të veprojnë me të njëjtën skenar, do të bllokojnë sërish foltoren, duke mos lejuar zhvillimin normal të seancës plenare.