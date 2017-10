Qeveria publikon për herë të parë faturën e të gjitha kontratave të koncesioneve të dhëna në vend si nga qeveria aktuale, dhe ato të mëparshmet, kontratat e reja që do jepen në 2018 dhe koston e buxhetit për koncesionet.

Vlera e të gjitha kontratave të koncesioneve të dhëna deri tani dhe ato që parashikohen të jepen në 2018 arrin në shifrën e 661,5 miliardë lekëve apo në vlerën e 6,6 miliardë dollarëve. Vetëm vlera e kontratave ekzistuese arrin 500 miliardë lekë apo 5 miliardë dollarë.

Referuar relacionit të buxhetit 2018, konkretisht vlera e kontratave ekzistuese me koncesion është 504,877,137,243 lekë apo 5 miliardë dollarë. Për 2018-n qeveria parashikon edhe 8 kontrata të reja me vlerë 156,717,120,000 lekë apo 1,5 miliardë dollarë.

Vitin e ardhshëm do të nisin zbatimin edhe 8 kontrata të tjera me vlerë 1,5 miliardë dollarë. Kostot e buxhetit të ri për kontratat e koncesioneve do të jenë 94 milionë dollarë.

156,717,120,000 lekë apo 1,5 miliardë dollarë është totali i vlerës së kontratave të koncesioneve që parashikohen të jepen në 2018-n për sektorët e arsimit, shëndetësisë dhe ndërtimit të rrugëve.