Nga janari i 2019 për 3 vite me radhe, Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal do te drejtohet për here te pare nga një shqiptare, nga ish-ministrja e integrimit Majlinda Bregu.

Në një intervistë për Vizion Plus, ajo thotë se gjate 24 orëve te fundit ka marre shume urime edhe nga demokratet, por jo nga kryetari i PD Lulzim Basha.

“Me kane uruar miq dhe kolege nga forca ime politike”, shprehet Bregu.

Kandidimi për këtë post u shoqërua me akuza se ky ishte shpërblimi i qeverise për Majlinda Bregun, por vetë Bregu thekson se ky është një post ku zgjidhesh dhe jo emërohesh.