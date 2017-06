Kryeministri Edi Rama, në një drekë me peshkatarët në Vlorë, ka ngritur një dolli për kryedemokratin Basha. Lidhur me këtë veprim të Ramës, Basha i është përgjigjur duke i thënë që të mos ngeje dolli për atë, por të merret me hallet e popullit. Ndërsa një reagim ka ardhur dhe nga ana e ish-kryeministri Sali Barisha, i cili dollinë e Ramës të ngritur për Bashën e quan panik i humbësit.

Statusi i Berishës:

Rama po pregatit veten per Bashen kryeminister!

Dollia e Rames per Bashen ne Vlore eshte paniku i humbesit, apo, me gjuhe deti, i te mbyturit qe klith ta shpetojne!

Simbolika, ikona flet me shume se teksti dhe ligjerata.

Ndaj dhe Rama zgjodhi dreken me peshkataret per te ngritur dolline/klithme per Bashen, e cila jehoi gjate “kapiteeen po mbytem kapiteen, me shpetoni ju lutem se me mori deti”. Kapiteni ia ktheu aty per aty: pi sa te duash dolli per Bashen, je i pa shprese”! sb